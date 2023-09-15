Пилот Белов рассказал, почему посадил самолет в поле под Новосибирском Пилот Белов: пришлось посадить самолет в поле из-за нехватки топлива

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Самолет «Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку на грунт

Экстренная посадка самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском связана с нехваткой топлива, рассказал пилот авиалайнера Сергей Белов в эфире «России 24». По его словам, у самолета могли отказать двигатели, тогда посадить воздушное судно без последствий было бы сложнее.

Почему принял такую ситуацию — сажать самолет с рабочими двигателями — потому что, если будет отказ двигателя, — через восемь минут уже закончится топливо — то там уже будут последствия. Тяжелее уже будет посадить воздушное судно, потому что остальные дополнительные системы тоже отключатся, — сказал Белов.

Утром 12 сентября пассажирский лайнер Airbus «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. Самолет летел из Сочи в Омск, на его борту находилось 167 человек, включая 23 ребенка и 6 членов экипажа. По данным Минздрава, в результате экстренной посадки пострадали пятеро человек. Во время приземления самолета были повреждены все стойки шасси и одно крыло. Людей эвакуировали и разместили в районном Доме культуры.

Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что при подлете к Омску на борту Airbus A320 произошел отказ гидросистемы. Из-за этого пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку.