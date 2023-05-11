Песков ответил на вопрос о контактах Путина с Алиевым и Пашиняном Песков: у Путина пока не планируются контакты с Алиевым и Пашиняном

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян

Контакты президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на фоне нового обострения между Ереваном и Баку пока не планируются, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, контакты представителей стран продолжаются.

Пока в настоящий момент нет, но контакты продолжаются. Путин буквально позавчера имел отдельную беседу с Пашиняном, который был в Москве, продолжаются контакты и с азербайджанской стороной. Россия продолжает выполнять свои функции, которые предусмотрены в соответствии с трехсторонними документами, — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что Москва призывает Баку и Ереван не предпринимать каких-либо действий, которые могли бы вести к росту напряженности.

Минобороны Азербайджана ранее сообщило, что вечером 10 мая подразделения Вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Зод, преднамеренно спровоцировали позиции армии Баку, ведя интенсивный огонь из различных видов огнестрельного оружия, в результате чего был убит азербайджанский военнослужащий.

В свою очередь на сайте Минобороны Армении ответили, что заявление Министерства обороны Азербайджана о ранении военнослужащего не соответствует действительности. Там уточнили, что с армянской стороны ранены три человека.