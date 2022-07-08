Песков отверг обвинения Запада в использовании Россией газа как оружия Песков заявил, что Россия не использует газ как политическое оружие

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Дмитрий Песков

Россия не использует газ в качестве политического оружия, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва последовательно выполняет свои обязательства и готова выступить гарантом энергетической безопасности Европы, а вовсе не собирается использовать поставки топлива в качестве рычага давления на другие страны, передает РИА Новости.

Мы полностью отвергаем любые намеки или прямые заявления о том, что российская сторона использует газ или нефть в качестве оружия политического давления. И Россия способна гарантировать отсутствие зашкаливающих счетов за электричество, тепло, которые сейчас получают налогоплательщики в европейских странах, — сказал Песков.

Ранее в кабмине Британии заявили, что Россия специально ограничивает поставки газа в Европу, чтобы заставить ЕС одобрить строительство «Северного потока — 2». В ответ Песков отметил, что такие заявления являются абсолютным популизмом. Он пояснил, что Москва продает Европе столько газа, сколько та покупает. В случае если Европа, включая Великобританию, будет контрактовать больше, то и поставки увеличатся.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Россия больше не будет зависеть от западных компаний. По его словам, Москва никогда не использовала нефть и газ как оружие и не будет уговаривать Запад покупать ресурсы, поскольку у РФ есть другие рынки сбыта.