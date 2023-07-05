Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вымыслом утверждения газеты Financial Times о том, что председатель КНР Си Цзиньпин лично предостерег главу российского государства Владимира Путина от использования ядерного оружия на Украине. Он подчеркнул, что по итогам визита китайского лидера в Москву, суть переговоров была представлена в принятых документах, любые иные утверждения не соответствуют действительности, передает ТАСС.