Песков оценил возможность встречи Эрдогана и Асада в России Песков: встреча Эрдогана и Асада в России возможна, хотя договоренностей пока нет

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность проведения встречи в России глав Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада. По словам представителя Кремля, теоретически подобное возможно, хотя в настоящее время договоренностей о такой встрече нет.

Теоретически может, но никаких договоренностей на этот счет нет, — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее колумнист газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви сообщил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с сирийским коллегой Башаром Асадом в РФ при посредничестве российского лидера Владимира Путина. По его мнению, встреча должна состояться до президентских выборов в Турции, которые намечены на 18 июня 2023 года.

23 ноября сам Эрдоган не исключил встречу с Асадом. Он заявил, что в политике не бывает «вечных обид и недовольства».

Анкара 20 ноября нанесла удары по занятым курдами районам на севере Ирака и Сирии. В минобороны страны объявили, что данные территории «использовались террористами в качестве базы для нападений» на Турцию. В этой связи Турция начала операцию «Коготь-меч», целью которой является нейтрализация Рабочей партии Курдистана (РПК), Союза общин Курдистана (ККК), Отрядов народной самообороны курдов.