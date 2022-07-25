Песков ответил Шольцу, назвавшему Россию ненадежным поставщиком газа Песков: слова Шольца о России как о ненадежном поставщике газа контрастируют с реальностью

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Олаф Шольц

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал контрастирующими с реальностью слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Москва якобы является ненадежным поставщиком газа. По его словам, которые приводит ТАСС, российская сторона продолжала выполнять взятые на себя обязательства даже в самые сложные моменты.

Эти заявления абсолютно контрастируют с реальностью и с историей поставок. <...> А то, что сейчас произошло снижение объемов поставок, это связано с теми незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в частности ФРГ, — заявил представитель Кремля.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа. По его словам, у Москвы есть все технические возможности для выполнения обязательств, однако она этого не делает.

В мае еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон также назвала Россию ненадёжным поставщиком и призвала страны Евросоюза готовить альтернативные планы на случай, если поставки газа из РФ прекратятся. Она добавила, что Еврокомиссия начала готовиться к худшему сценарию ещё в январе текущего года, но признала, что полностью заменить поставки газа из России не получится.