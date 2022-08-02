Песков оценил шансы Путина искупаться во время визита в Сочи Песков заявил, что Путину не всегда удается искупаться в командировках из-за напряженного графика

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Владимир Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у президента РФ Владимира Путина не всегда хватает времени для купания в командировках из-за напряженного графика, передает ТАСС. Он добавил, что визит главы государства в Сочи будет носить рабочий характер. Предполагается, что Путин встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Это зависит от рабочего графика. Иногда удается, иногда нет. Сейчас, конечно, график напряженный, — заявил Песков, отвечая на вопрос о времени президента.

5 августа состоится рабочий визит Эрдогана в Сочи. По словам Пескова, главы государств обсудят экономические вопросы, а также ситуацию на Украине и в Сирии. Он также отметил, что помимо встречи с турецким лидером Путина ждет много рабочих совещаний.

19 июля Путин и Эрдоган встречались в Тегеране, где прошел трехсторонний саммит при участии президента Ирана Ибрагима Раиси. Кроме того, глава РФ провел ряд двусторонних встреч.