Названы условия массовой сдачи в плен бойцов ВСУ Политолог Евсеев: бойцы ВСУ будут охотнее сдаваться в плен при гарантии лечения и охраны в России

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен в Мариуполе / Фото Илья Питалев/РИА Новости

Военный эксперт в области международной безопасности, руководитель отдела евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев назвал NEWS.ru условия, при которых можно ожидать более массовой сдачи в плен представителей ВСУ. По его словам, позиция России в этом отношении должна быть гибкой и включать гарантии вывоза пленных в Россию, их лечения и сохранения жизни.

Однозначно должно быть заявление о том, что все, кто сдастся, будут вывезены на территорию РФ, потому что находящиеся там люди очень опасаются мести со стороны представителей ДНР, и есть за что, на самом деле, — отметил Евсеев.

Он уточнил, что кроме наёмников на «Азовстали» могут находиться их кураторы из Канады, Франции и США, о наличии которых ранее сообщали СМИ. Кроме того, РФ должна взять на себя обязательства по их лечению и охране, чтобы сдавшиеся в плен имели шанс выжить.

Если эти вопросы решат, то, думаю, будут более массовые сдачи в плен, — предположил эксперт.

Утром 16 мая группа украинских военных вышла с территории предприятия «Азовсталь». В руках бойцы держали белый флаг. Как выяснилось позднее, вышедшие представляли интересы более значительной группировки, попросив о переговорах. Как заявил основатель батальона «Восток» (ДНР) Александр Ходаковский, переговоры с вышедшими ведут офицеры ДНР, об их итогах пока неизвестно.