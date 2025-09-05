Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 12:04

Песков раскрыл, с кем у Кремля «общения как такового нет»

Песков заявил, что действия ЕС существенно мешают урегулированию на Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Все нынешние шаги Евросоюза существенно мешают мирному урегулированию на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, со странами ЕС «общения как такового нет» — причиной является крайне неконструктивная позиция в оценке текущей ситуации, передает ТАСС.

Все, что делают европейцы, существенно мешает попыткам выйти на мирное урегулирование украинского права, — отметил Песков.

Сенатор Владимир Джабаров между тем заявил, что США препятствуют мирным переговорам по Украине, продолжая продавать оружие западным странам. Он отметил, что Киев согласится на мир только при условии прекращения поставок вооружений. Россия в свою очередь способна решить конфликт военным путем, если цели спецоперации не будут достигнуты, добавил Джабаров.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал избыточным предложение украинской стороны выбрать место для переговоров с Россией. Киев выдвигает необоснованные требования, подчеркнул глава государства. Он также отметил, что никогда не исключал возможности встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, но усомнился в ее целесообразности.

Украина
Дмитрий Песков
Кремль
Россия
переговоры
