Песков прокомментировал возможные перестановки в правительстве Песков отказался комментировать назначения Мантурова и Борисова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о возможной отставке Дмитрия Борисова с поста вице-премьера и новой должности главы Минпромторга Дениса Мантурова. По его словам, которые приводит ТАСС, администрация президента не анонсирует какие бы то ни было кадровые перестановки в правительстве.

Мы никогда кадровые дела не анонсируем. Мы по факту сообщаем о подписанных президентом указах, — подчеркнул Песков.

12 июля президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве РФ с 10 до 11, указав, что одним из них станет глава Минпромторга. Таким образом, после одобрения его кандидатуры нижней палатой парламента Мантуров станет зампредседателя правительства и будет совмещать эту работу с должностью главы министерства.

Также сообщалось, что Борисов, который курирует космос и ОПК, в ближайшее время уйдет в отставку, чтобы возглавить Роскосмос вместо Дмитрия Рогозина.