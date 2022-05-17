Песков не исключил, что Путин купит себе новый «Москвич»

Дмитрий Песков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что глава РФ Владимир Путин может купить новый «Москвич», если это будет хорошая машина. Представитель Кремля отметил, что при таком условии и сам бы приобрёл авто.

Любой россиянин хочет иметь хорошую машину «Москвич». Но она для этого должна стать хорошей машиной. Если это получится сделать, то это будет шикарно и, конечно же, все захотят иметь такую машину, в том числе и президент. Конечно, [и я], почему бы и нет, — сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город намерен забрать на баланс завод компании Renault и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». В Национальном автомобильном союзе назвали идею утопией, поскольку такие модели «не отвечают никаким нормам безопасности и экологии и нарушают все требования к колёсным транспортным средствам Таможенного союза».

Планируется, что «Москвич» будет производить авто для такси и каршеринга. Власти вместе с агрегаторами обсудят технические моменты, определяющие, каким должен быть автомобиль для столичного такси.