Песков назвал заявления о беспричинности начала СВО чудовищной ложью

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции

Заявления о том, что Россия начала спецоперацию на Украине безо всяких причин, являются чудовищной ложью, сообщил на марафоне «Знание.Первые» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что люди, допускающие подобные высказывания, никогда не показывают президента РФ Владимира Путина, когда он рассказывает всю предысторию.

Я расскажу только о каких-то самых таких вопиющих (случаях лжи. — NEWS.ru). Ну, первое — Россия во всем виновата, в том, что происходит. Агрессивная Россия, которая начала специальную военную операцию, ничем не спровоцированную и без каких-либо причин на это. Это чудовищная ложь, — сказал Песков.

По его словам, «так устроен этот информационный мир и так устроена та самая западная монополия на владение информационными потоками, мировая монополия, которая подвергается эрозии».

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал денацификацию, демилитаризацию Украины, а также обеспечение территориальной целостности и безопасности населения главными целями России в ходе СВО. Он подчеркнул, что страна достигнет всех заявленных целей, несмотря на возрастающую военную помощь Украине со стороны Запада.