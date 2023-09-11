«Война есть война»: Песков об ужесточении правил в информационной сфере Песков назвал оправданным ужесточение правил в информационной сфере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ужесточение правил в информационной сфере является оправданным решением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, которые приводит РБК, такие меры были приняты в условиях проведения специальной военной операции на Украине.

Дополнительные методы регулирования или даже, я не побоюсь слова — ужесточение правил — вполне обосновано. Мы живем не просто в условиях специальной военной операции, мы живем в условиях развязанной против нашей страны гибридной войны, война есть война, и во время войны нужно в плане информации быть ответственными, — сказал Песков.

Песков подчеркнул, что важно не допускать безответственных информационных провокаций, учитывая силу и роль «информационных потоков современной жизни».

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