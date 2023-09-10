Роскомнадзор заблокировал порносайт из-за поддержки ВСУ

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам проекта «Ковчег», «Христиане против войны», Московской Хельсинкской группы, издания «Гроза», проекта «Продолжение следует», а также к порносайту Tits Guru и еще ряду ресурсов, сообщила «Роскомсвобода» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Сайты были внесены в реестр запрещенной информации из-за критики СВО и призывов к поддержке Украины и ВСУ.

Новые блокировки в том числе коснулись сайта Christianity Today («Христианство сегодня») и страницы музыканта-эмигранта Михаила Ежова. Кроме того, РКН ограничил доступ к русскоязычной версии сайта Эстонской национальной телерадиовещательной компании (ERR).

Исследователи предположили, что причиной блокировки порносайта Tits Guru стал баннер с призывом помогать украинской армии, размещенный на главной странице.

При этом орган власти, по требованию которого были заблокированы сайты, в реестре не указан. Отмечается, что практически все ресурсы блокируются сразу со всеми доменами и поддоменами.

Ранее Минцифры предложило разрешить Роскомнадзору блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок. Ведомство уже подготовило соответствующее постановление правительства. По мнению IT-эксперта Павла Мясоедова, заблокировать все сайты с такими инструкциями будет непросто, поскольку для этого их еще нужно найти. Специалист предположил, что речь идет скорее о наличии возможности, чем о тотальном блоке, так как для этого потребуется дополнительный инструментарий.