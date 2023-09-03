РКН может начать блокировать сайты с инструкциями по обходу блокировок

Роскомнадзор может получить право ограничивать доступ к сайтам с информацией о способах обхода блокировок, соответствующее постановление правительства подготовило Минцифры. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно проекту постановления, информацию «о способах, методах обеспечения доступа ‎к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации» предлагается включить в перечень запрещенной к распространению. Поправки предлагается внести в постановление кабмина № 1101 от 26 октября 2012 года.

Как предположило издание «Подъем», в случае принятия поправок под блокировку могут подпасть сайты со списками VPN-сервисов или с инструкциями по созданию собственных VPN или прокси.

Ранее глава Роскомнадзора Вадим Субботин рассказал, что регулятор начинает блокировать сайты с ЛГБТ-контентом, если они не удалят его в течение 24 часов с момента поступления требования. По его словам, уже с 1 сентября на сайте РКН появилась специальная форма, которой могут воспользоваться граждане, чтобы подать жалобу на ресурс в случае нарушения.