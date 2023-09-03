IT-эксперт оценил возможность полной блокировки запрещенных сайтов в России IT-эксперт Мясоедов: полная блокировка запрещенных сайтов в РФ трудновыполнима

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Полная блокировка запрещенных сайтов в РФ трудновыполнима, рассказал NEWS.ru IT-эксперт Павел Мясоедов. По его словам, Роскомнадзору потребуется дополнительный инструментарий и люди, которые будут работать с ним. При этом когда РКН начинал блокировать сайты, обычно «падала половина сегмента интернета», после чего ситуация быстро стабилизировалась, отметил специалист.

Полномочия есть, но найти те сайты, в которых рассказывается о блокировке, — это отдельное упражнение. Чтобы их все найти, нужно создать поисковик или использовать текущий, который настроен либо на один контент, либо на другой. Даже в рамках обычных сайтов выследить все это будет затруднительно. Конечно, какое-то количество порталов может попасть под блокировку, но я не думаю, что это будет массово. Скорее речь идет о наличии такой возможности, — сказал Мясоедов.

При этом он отметил, что если люди хотят продолжать пользоваться VPN, заходить на запрещенные сайты, то для этой группы определенные проблемы будут возникать. Однако, как объяснил эксперт, если человек работает и существует в легальной плоскости, которая одобряется государством, то бояться, что в один момент начнут блокироваться сайт за сайтом и все социальные сети, не стоит.

В рамках цифровой политики государства и Минцифры есть заинтересованность в развитии интернет-отрасли. Те же самые группы «ВКонтакте» могут давать инструкции по [обходу] блокировки, но весь сайт ВК не «положат». Они будут выискивать, работать с модераторами, плюс огромное количество сайтов не оптимизированы для поисков, — добавил IT-специалист.

Ранее Минцифры подготовило постановление правительства, согласно которому Роскомнадзор может получить право ограничивать доступ к сайтам с информацией о способах обхода блокировок. Поправки предлагается внести в постановление кабмина № 1101 от 26 октября 2012 года.