Правда ли, что Роскомнадзор будет блокировать сайты с информацией о VPN

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций решило наделить Роскомнадзор полномочиями блокировать сайты, где находится информация о том, как обойти те или иные блокировки в России. Скажется ли это на работе VPN-сервисов в стране?

«Проектом предлагается наделить Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций полномочиями по принятию решений, являющихся основаниями для включения в Единый реестр запрещенной информации сведений о сайтах в сети Интернет, на которых размещается информация ‎о способах, методах обеспечения доступа к ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории России», — говорится в документе.

Соответствующие изменения планируется внести в критерии оценки материалов и (или) информации, необходимые для принятия решения о включении ресурса в реестр. Обсуждение инициативы будет проходить с 1 по 15 сентября.

Сможет ли РКН заблокировать все необходимые ресурсы

По мнению IT-эксперта Павла Мясоедова, полная блокировка запрещенных сайтов будет трудновыполнимой задачей для российского ведомства, потому что необходимы дополнительные инструменты и люди. При этом какие-то порталы все-таки смогут заблокировать.

«Полномочия есть, но найти те сайты, в которых рассказывается о блокировке, — это отдельное упражнение. Чтобы их все найти, нужно создать поисковик или использовать текущий, который настроен либо на один контент, либо на другой», — объяснил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Мясоедов обратил внимание, что люди, которые целенаправленно хотят заходить на запрещенные в России сайты, могут столкнуться с проблемами. Если человек работает и существует в легальной плоскости, то бояться, что в один момент начнут подпадать под санкции РКН многие ресурсы, не стоит, подчеркнул специалист.

«Те же самые группы во „ВКонтакте“ могут давать инструкции по обходу блокировки, но весь сайт ВК не „положат“. Они будут выискивать, работать с модераторами, плюс огромное количество сайтов не оптимизировано для поисков», — отметил эксперт.

Что говорили в Госдуме о блокировке VPN-сервисов

По словам одного из разработчиков законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, поправки в законопроект не подразумевают полного запрета VPN в России. Он объяснил, что РКН может блокировать сайты, которые рекламируют способы обхода заблокированных ресурсов.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко считает, что в настоящее время полностью закрыть доступ к VPN-сервисам в России невозможно.

«При этом сами по себе VPN-сервисы, позволяющие обходить блокировку ресурсов, признанных на территории России экстремистскими или ведущих прочую деструктивную деятельность, незаконны», — подчеркнул депутат.

Связан ли недавний сбой в работе VPN-сервисов с работой Роскомнадзора

7 августа многие россияне столкнулись с масштабным сбоем в работе VPN. Проблемы больше всего наблюдались у операторов мобильной связи.

«Проблемы фиксируются с МТС, „Билайн“, „МегаФон“, Tele2, Yota, „Тинькофф Мобайл“ и прочими мобильными операторами. В то время как крупные стационарные провайдеры, вроде того же „Ростелекома“, проблеме не подвержены», — сообщал портал SecurityLab.

Разработчики Terona VPN предполагали, что причина массового сбоя сервисов в России могла быть связана с волной блокировок Роскомнадзора. В самом ведомстве информацию не комментировали.

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