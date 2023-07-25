В Госдуме придумали наказание за рекламу и инструкции к VPN Депутат Горелкин призвал Роскомнадзор блокировать сайты, рекламирующие VPN

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сайты, публикующие инструкции по обходу блокировок в интернете, должны быть закрыты Роскомнадзором через суд, соответствующие поправки в закон «Об информации» Госдума планирует рассмотреть во втором чтении 25 июля, сообщает «Парламентская газета». При этом, по словам одного из разработчиков законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, поправки не означают полного запрета VPN в России.

На самом деле поправками в мой же законопроект о новостных агрегаторах вносится норма, запрещающая рекламировать способы обхода блокировок, а не VPN-сервисы, — пояснил Горелкин.

О том, что поправки не предполагают запрета VPN, рассказал и первый заместитель председателя комитета Александр Ющенко. Он признал, что полному закрытию доступа к VPN-сервисам в России препятствует нехватка технических и технологических возможностей.

Сами по себе VPN-сервисы, позволяющие обходить блокировку ресурсов, признанных на территории России экстремистскими или ведущих прочую деструктивную деятельность, незаконны. Поэтому вполне логично ввести ответственность за их популяризацию и публикацию инструкций или советов по их использованию. Это, по сути, информация о том, как нарушать закон, — подчеркнул Ющенко.

При этом привлекать частных пользователей к ответственности за использование VPN-сервисов по-прежнему не планируется, добавляет издание.

Ранее эксперт по информационной безопасности Виталий Фомин рассказал, что для защиты смартфона при использовании VPN нужно самостоятельно ограничить доступ к личной информации, включая данные банковских карт. По его словам, владельцами VPN-сервисов далеко не всегда обеспечивается конфиденциальность и анонимность.