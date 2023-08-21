Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram

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Пользователи мессенджера Telegram вечером 21 августа начали массово жаловаться на сбои в работе сервиса, следует из данных портала DownDetector. Большая часть юзеров сообщают о проблемах в работе мобильного приложения, также возникают трудности с соединением с сервером и загрузкой медиафайлов.

О неполадках в работе Telegram сообщили многие жители российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург. На сбои в работе мессенджера также пожаловались пользователи из Европы и США.

К настоящему времени на массовый сбой в работе Telegram сообщили более 500 пользователей.

Ранее сообщалось о массовом сбое в работе поисковой системы Google. Пользователи сервиса из крупных российских городов пожаловались на проблемы в работе сайта и сложностях при попытке войти в систему. В Роскомнадзоре, комментируя возникшую проблему, заявили, что регулятор не блокирует на территории России никакие зарубежные поисковые сервисы, в том числе от американской компании Google. Тем не менее специалисты Роскомнадзора посоветовали россиянам «всегда пользоваться отечественными сервисами».

До этого россияне жаловались на проблемы с работой протоколов VPN. Сбои наблюдались при попытках воспользоваться сервисами через мобильный интернет от МТС, «Билайна», «МегаФона», Tele2, Yota, «Тинькофф Мобайла» и других операторов связи.