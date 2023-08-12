В Роскомнадзоре отреагировали на сбой работы Google в России В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивали работу Google в России

Фото: Budrul Chukrut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роскомнадзор не блокирует на территории России никакие зарубежные поисковые сервисы, в том числе от американской компании Google, сообщили РБК в пресс-службе регулятора. Специалисты Роскомнадзора посоветовали «всегда пользоваться отечественными сервисами».

Работа зарубежных поисковых сервисов не ограничивается. По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в компанию Google, — говорится в сообщении Роскомнадзора.

О проблемах в работе Google российские пользователи сообщили вечером в субботу, 12 августа. По данным мониторингового портала Downradar, россияне оставили более 500 жалоб. С неполадками в работе поискового сервиса столкнулись жители Санкт-Петербурга, Казани и Москвы.

Ранее россияне столкнулись с масштабным сбоем в работе VPN-сервисов на территории страны. Проблемы наблюдались при попытках воспользоваться сервисами через операторов мобильной связи — МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Тинькофф Мобайл». Отмечается, что сбой коснулся протоколов OpenVPN и WireGuard. Разработчики Terona VPN допустили, что причиной возникших проблем стала волна блокировок Роскомнадзора.