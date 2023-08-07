Россияне столкнулись с масштабным сбоем в работе VPN

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По всей России наблюдается масштабный сбой в работе VPN-сервисов, сообщает SecurityLab. Проблемы прежде всего затронули операторов мобильной связи. Доступ к VPN через домашний интернет пока имеется.

Проблемы фиксируются с МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2, Yota, «Тинькофф Мобайл» и прочими мобильными операторами. В то время как крупные стационарные провайдеры, вроде того же «Ростелекома», проблеме не подвержены, — сказано в публикации.

На данный момент сбой коснулся протоколов OpenVPN и WireGuard. Разработчики Terona VPN, слова которых приводит 4PDA, предположили, что причина сбоя заключается в волне блокировок Роскомнадзора. В самом ведомстве информацию не комментировали.

Ранее уже сообщалось, что в Госдуме рассмотрели законопроет, согласно которому Роскомнадзор будет блокировать интернет-ресурсы с рекламой или инструкциями к VPN-сервисам. При этом привлекать частных пользователей к ответственности за использование VPN-сервисов по-прежнему не планируется.

Эксперт по информационной безопасности Виталий Фомин также предупреждал, что для защиты смартфона при использовании VPN нужно самостоятельно ограничить доступ к личной информации, включая данные банковских карт. По его словам, владельцами VPN-сервисов далеко не всегда обеспечивается конфиденциальность и анонимность.