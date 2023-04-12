Песков: кадры с обезглавливанием военного ужасны, нужна проверка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Опубликованные в интернете кадры казни военного ужасны, но нужно определить их достоверность, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Видеозапись с обезглавливанием человека, появившаяся в соцсетях, может стать поводом для проверки, «так ли это или не так, имело ли это место, а если имело, то где и со стороны кого», сказал он.

Ранее в соцсетях появился ролик, на котором неопознанные люди в военной форме казнят еще живого бойца. Рядом с ним виден лежащий бронежилет с украинским трезубцем и нашивкой «Каратель».

Сначала нужно проверить достоверность этих ужасных кадров. Безусловно, это ужасные кадры. <...> Прежде всего в мире фейков, в котором мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки, — объяснил пресс-секретарь президента РФ.

Украинская сторона уже обвинила российских военных в преступлении. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал исключить Россию из ООН.

В марте ООН обвинила и Россию, и Украину в расправах над пленными. В организации подчеркнули, что документально зарегистрирована насильственная смерть 40 бойцов РФ и Украины суммарно. Глава Мониторинговой миссии организации по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что расправы часто проходили после того, как бойцы попадали в плен.