Никита Чайка

Переживший покушение Чибис посетил РСПП и рассказал о самочувствии Переживший покушение Чибис сообщил на съезде, что чувствует себя лучше

25 апреля 2024 в 17:39

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис (справа) на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве