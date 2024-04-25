Губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил съезд Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве спустя три недели после покушения на него. Глава региона рассказал журналистам, что в настоящий момент чувствует себя намного лучше, передает РИА Новости.
Гораздо лучше, — ответил Чибис на вопрос о самочувствии.
18 апреля президент России Владимир Путин провел рабочую встречу в формате видеосвязи с главой Мурманской области, который находился в процессе восстановления после нападения. Глава государства поинтересовался, как губернатор чувствует себя после операции. Тот поблагодарил президента за встречу и ответил, что по-прежнему восстанавливается.
На политика с ножом напал 42-летний мужчина 4 апреля, он нанес губернатору удар в область живота. В Росгвардии подтвердили, что сотрудник ОМОНа, отвечавший за общественный порядок на встрече губернатора Мурманской области с жителями региона, ранил мужчину, напавшего на чиновника. После этого злоумышленника обезвредили, а политику провели операцию.
Главный врач Апатитско-Кировской городской больницы Юрий Ширяев ранее рассказал, что Чибиса с ножевым ранением за 20 минут доставили в больницу. По словам специалиста, именно оперативное вмешательство медиков спасло жизнь пациенту.