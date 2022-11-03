Патрушев: США и Британия вербуют террористов на сторону Украины

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

США и Великобритания вербуют участников международных террористических организаций для участия в боевых действиях на стороне Украины, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. О также добавил, что англосаксы стремятся не просто сформировать на Украине плацдарм для давления на Россию, но и создать прецедент для дробления русского этноса, передает РИА Новости.

В условиях проведения специальной военной операции спецслужбами США и Англии осуществляется вербовка участников международных террористических организаций с целью их переброски для участия в боевых действиях на стороне киевского режим,- цитирует Патрушева агентство.

Патрушев также отметил, что «Украина превратилась фактически в основной мировой центр ультраправого экстремизма». Англосаксы, организовав переворотв Киеве в 2014 году, начали ее трансформацию в «анти-Россию». При этом они не просто готовят на Украине плацдарм для давления на Россию, но и создают прецедент для дальнейшего дробления русского этноса с целью его полного искоренения.

Ранее член главсовета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об уничтожении в регионе группы боевиков из Чечни, воевавших на стороне ВСУ. Он также сообщил, что среди иностранных наемников, действующих в подконтрольном Киеве городе Запорожье, наряду с чеченскими боевиками превалируют наемники из Польши и Грузии. В общей сложности их насчитывается более семи тысяч человек.