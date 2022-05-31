Патрушев: Польша начала захватывать Западную Украину

Cекретарь Совбеза РФ Николай Патрушев / Фото kremlin.ru

Запад в текущей ситуации имеет особые планы на западные территории Украины, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, передает RG.RU. Он добавил, что подтверждением этому стал визит в Киев президента Польши Дуды, а также его высказывания о том, что в обозримом будущем польско-украинская граница перестанет существовать.

Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий, — заявил Патрушев.

По его мнению, действия Вашингтона, Киева и Варшавы ведут к «реальному развалу Украины».

Ранее сообщалось. что президент Украины Владимир Зеленский установит на территории страны особый правовой статус для граждан соседней Польши. Об этом сообщила представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.