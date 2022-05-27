Патрушев назвал страны, которые обязаны восстановить Афганистан Патрушев: США и их союзники должны понести основные расходы по восстановлению Афганистана

Кабул, Афганистан / Фото Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал содействовать скорейшей разморозке незаконно заблокированных США афганских активов. Об этом он заявил в ходе четвёртого раунда многосторонних консультаций по афганской проблематике, пишет ТАСС. По его словам, США и их союзники должны нести основное бремя расходов по восстановлению Афганистана, так как именно они причинили значительный ущерб стране.

[Необходимо] содействовать скорейшей разморозке незаконно заблокированных США афганских активов в целях развития социально-экономических проектов в Афганистане, — сказал он.

Патрушев также выступил за активизацию усилий по увеличению объёмов международной гуманитарной помощи Афганистану и организации её доставки в страну. По его мнению, главным координатором при решении всех проблем такого рода должна стать Организация Объединённых Наций.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли сообщил, что Вашингтон готов нанести удар по Афганистану, если увидит в нём угрозу своей национальной безопасности. Он не стал вдаваться в подробности, как и за счёт чего это произойдёт, лишь подчеркнув, что Соединённые Штаты по-прежнему намерены не допустить, чтобы Афганистан стал платформой для атаки на Вашингтон.