Патрушев назвал главных виновников деградации ситуации в Афганистане Патрушев заявил, что США виноваты в деградации ситуации в Афганистане

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

Ситуация в Афганистане стремительно деградирует, заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев на пятой встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике, передает РИА Новости. Он отметил, что США оставили в стране хаос во всех сферах жизни. По мнению Патрушева, происходящее также связано с тем, что Вашингтон и Лондон вместе с союзниками блокируют «незаконно замороженные ими афганские активы» вместо того, чтобы направить средства на гуманитарные нужды.

Сегодня действующие кабульские власти по-прежнему пожинают плоды оставленного американцами хаоса, а ситуация в социально-экономической сфере стремительно деградирует, — сказал он.

До этого Патрушев назвал текущую обстановку в Афганистане крайне сложной. По его словам, перспективы ее нормализации не видны, хотя с момента смены власти в стране прошло более года. Патрушев заявил, что созданная «Талибаном» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) система управления и их политика во внутренних делах не помогают стране.

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Белый дом пытается установить связь с противниками действующих афганских властей. По его словам, Соединенные Штаты тайно спонсируют организацию «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).