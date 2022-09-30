Патрушев назвал ситуацию в Афганистане крайне сложной

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Кабул, Афганистан

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал текущую обстановку в Афганистане крайне сложной. По его словам, перспективы ее нормализации не видны, хотя с момента смены власти в стране прошло более года, передает ТАСС. Кроме того, глава Совбеза указал, что созданная «Талибаном» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) система управления и их политика во внутренних делах не помогают стране.

Несмотря на то что с момента захвата власти в стране движением «Талибан» прошло уже более года, перспектива нормализации обстановки не просматривается, — цитирует агентство Патрушева.

Он отметил, что в кризисные процессы в стране вовлечено множество как местных, так и зарубежных игроков, при этом они нередко преследуют противоположные цели. Патрушев добавил, что обстановке в Афганистане необходимо уделять предметное внимание в контексте усилий по борьбе с терроризмом, торговлей оружием и наркотиками, а также с транснациональной организованной преступностью.

Ранее сообщалось, что в начале сентября у здания посольства России в Кабуле произошел теракт. Погибли несколько человек, в том числе двое российских дипломатов, и еще 15 получили ранения. В Службе внешней разведки (СВР) заявили, что теракт был нацелен на срыв дальнейшей стабилизации обстановки в Афганистане и конструктивного участия РФ в этом процессе.