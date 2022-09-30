Патрушев допустил причастность западных спецслужб в подрывам «Потоков» Патрушев: западные спецслужбы ранее были причастны к подрывам трубопроводов

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В прошлом западные спецслужбы уже имели дело с диверсиями на трубопроводах. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Он отметил, что в настоящее время нет данных, что западные страны причастны к инцидентам на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», однако имеются сведения, что в прошлом они занимались подобным.

Через некоторое время мы тоже это скажем, — пообещал Патрушев.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что у России имеются доказательства причастности стран Запада к диверсиям на трубопроводах. По его словам, Запад делает все, чтобы скрыть исполнителей диверсий.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

В НАТО заявили, что утечки на газопроводах стали результатом диверсии. Альянс поддерживает проведение расследования инцидентов, поскольку они вызывают глубокую озабоченность. В НАТО отметили, что утечки наносят существенный ущерб окружающей среде, а также создают угрозы для судоходства.