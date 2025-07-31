Пассажиропоток между Россией и ОАЭ удвоился Минтранс: пассажиропоток между Россией и ОАЭ вырос в два раза в 2024 году

Пассажиропоток между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами удвоился по сравнению с прошлым годом, сообщает Минтранс России в Telegram-канале. Данные были озвучены в ходе рабочей встречи министра транспорта Андрея Никитина с послом ОАЭ Мухаммедом Ахмедом Аль-Джабером.

Российские и эмиратские авиакомпании активно наращивают перевозки между странами, что подтверждается цифрами. В 2024 году пассажиропоток вырос в два раза, — говорится в сообщении.

В рамках встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в морской логистике и упрощение визовых процедур для экипажей воздушных судов. Кроме того, Россия предложила ОАЭ наладить взаимодействие в сфере беспилотного транспорта. Также Никитин пригласил делегацию Эмиратов на Международный транспортно-логистический форум, который пройдет весной 2026 года в Санкт-Петербурге.

Ранее компания «Аэрофлот» сообщила о полном восстановлении регулярного авиасообщения после масштабного сбоя в работе информационных систем. На 30 июля перевозчик запланировал выполнение 241 парного рейса из московского авиаузла и 73 региональных рейсов, что соответствует стандартному расписанию.