Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 21:14

Пассажиропоток между Россией и ОАЭ удвоился

Минтранс: пассажиропоток между Россией и ОАЭ вырос в два раза в 2024 году

Фото: Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

Пассажиропоток между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами удвоился по сравнению с прошлым годом, сообщает Минтранс России в Telegram-канале. Данные были озвучены в ходе рабочей встречи министра транспорта Андрея Никитина с послом ОАЭ Мухаммедом Ахмедом Аль-Джабером.

Российские и эмиратские авиакомпании активно наращивают перевозки между странами, что подтверждается цифрами. В 2024 году пассажиропоток вырос в два раза, — говорится в сообщении.

В рамках встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в морской логистике и упрощение визовых процедур для экипажей воздушных судов. Кроме того, Россия предложила ОАЭ наладить взаимодействие в сфере беспилотного транспорта. Также Никитин пригласил делегацию Эмиратов на Международный транспортно-логистический форум, который пройдет весной 2026 года в Санкт-Петербурге.

Ранее компания «Аэрофлот» сообщила о полном восстановлении регулярного авиасообщения после масштабного сбоя в работе информационных систем. На 30 июля перевозчик запланировал выполнение 241 парного рейса из московского авиаузла и 73 региональных рейсов, что соответствует стандартному расписанию.

Минтранс
Россия
ОАЭ
перевозки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как проверить поляризацию очков: 4 простых способа
На Западе раскрыли, какую надежду потеряли ВСУ
Смотровые площадки Казани: где увидеть город с высоты
В Польше выдвинули новые требования Зеленскому
Курильчанин нашел на берегу артефакт после цунами
В офис коммунистов из российского региона нагрянули силовики
В Госдепе США сделали неожиданное признание о санкциях против России
Как проверить — серебро или нет: 7 надежных способов
В США заявили о начале нового периода в отношениях с Китаем
Макгрегор проиграл апелляцию по делу об изнасиловании
Степан Меньщиков объяснил феномен популярности «Дома-2»
«Это немыслимо»: Госдеп пришел в ужас от идеи войны России и США
Пассажиропоток между Россией и ОАЭ удвоился
Ссора с женой обернулась для жителя Псковской области смертью от ножа
Как проверить, выпустят ли за границу в аэропорту: полная инструкция
5 минут и минимум калорий — быстрый творожный десерт без выпечки и сахара
Уничтожена крупнейшая группировка ВСУ: ситуация на фронтах СВО 31 июля
Российские туристы обнаружили рвоту кашалота стоимостью в 11 млн рублей
Украинская почта оказалась одним из главных поставщиков снаряжения ВСУ
Пополамщики — кто это и почему о них говорят?
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.