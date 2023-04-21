«Откуда взяли?»: генерал Соболев о применении Украиной химического оружия Генерал Соболев: Украина могла получить химоружие от Запада или создать свое

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украина могла получить химическое оружие от стран Запада или разработать собственное, предположил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев. Таким образом он прокомментировал сообщение о попытке применеия ВСУ химоружия в Запорожской области.

Тут важно вспомнить, что еще в советское время, в том числе и на Украине оно было уничтожено. А его остатки утилизировались совсем недавно, но утилизировались. Поэтому встает серьезный вопрос, откуда они его взяли? Только если западное какое-то передали. Могли конечно и сами, что-то нахимичить, но вряд ли, — сказал парламентарий.

Он также отметил, что в связи с появлением у ВСУ химоружия необходимо в срочном порядке восстанавливать российскую систему защиты от него. По словам депутата, у нас всегда были отличные средства защиты, поэтому сделать это будет не сложно.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил украинские военные попытались применить химическое оружие против российских бойцов, задействовав для этого беспилотник. Он рассказал, что в результате атаки пострадал один военнослужащий, получивший химический ожог.