Приостановка участия России в ДСНВ стала сюрпризом для США Песков: Россия не информировала заранее США о приостановке участия в ДСНВ

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Россия заранее не сообщала Соединенным Штатам о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Вашингтон должен был узнать об этом решении в ходе просмотра выступления президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию.

Нет, — ответил Песков на вопрос журналиста, информировала ли Москва Вашингтон о приостановке участия в ДСНВ.

Он подчеркнул, что решение об отказе от участия РФ в ДСНВ будет утверждено Федеральным собранием, соответствующий документ Путин внесет на рассмотрение в ближайшее время.

Здесь потребуется выпуск президентского документа. И исходя из того, что этот договор в свое время был ратифицирован российским парламентом, то потребуется утверждение в парламенте, — отметил представитель Кремля.

21 февраля Путин во время поcлания Федеральному собранию сообщил о приостановке участия России в ДСНВ. При этом он подчеркнул, что Москва именно приостанавливает участие, а не выходит из договора, и для возврата к диалогу потребуются разъяснения о воeнных намерениях Парижа и Лондона.