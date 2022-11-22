От политрука до «Telegram-воина»: станут ли военкоры политической силой Институт из США обратил внимание на рост влияния в России «милитари-блогеров»

Фото: Соцсети

Даниил Безсонов

В России растёт влияние сообщества «милитари-блогеров», или военкоров, утверждает американский аналитический центр «Институт изучения войны» (ISW). Это, как отмечают специалисты организации, происходит, несмотря на «всё более критические комментарии» многих журналистов по поводу обеспечения российских вооруженных сил и в целом на тему военной операции на территории Украины. NEWS.ru узнал, что думают на этот счёт эксперты из США и России, а также каковы перспективы военкоров во внутриполитической повестке.

Сообщество «милитари-блогеров», как утверждают в ISW, состоит «из более чем 500 независимых авторов» и за последнее время оно «стало авторитетным источником информации». Его представители работают либо на передовой, либо имеют информированные источники в официальных структурах, что, как говорится в отчёте института, «позволяет им формировать оценки, основанные на свидетельствах из первых рук, независимо от информации Минобороны и цензуры».

Говоря о влиятельности сообщества «милитари-блогеров», институт ссылается на публикацию российского политолога Ильи Гращенкова от 19 июня, в котором он рассматривал феномен военкоров и «Telegram-воинов» — тех, кто освещает события с передовой и кто «деятельно поддерживает бойцов».

Тот факт, что многие из них поехали на фронт самостоятельно, а авторы Telegram-каналов ведут их по собственной инициативе и безвозмездно, создал ощущение, что все эти бойцы информационного фронта — это новое народившееся «гражданское общество». Взамен уехавших из страны либералов, экспансию на нишу «совести нации» решили произвести боевые пассионарии, — писал Гращенков.

При этом политолог отмечал, что многие представители этой среды «стали напрямую наезжать на ответственных чиновников», что можно расценивать как «политическую манифестацию себя как части элиты, а не „информационной обслуги“». Это, по мнению Гращенкова, «не могло не вызвать у властей раздражения, так как отбившиеся от рук вчерашние „свои“ часто кажутся намного более опасными игроками, чем привычные „чужие“». В качестве примера он привёл экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, который «уже давно настолько неудобен для власти, насколько не была неудобна даже либеральная оппозиция».

При этом военкоры — это сотни таких Стрелковых. У каждого — свои медиа, свои подписчики, иногда количеством в сотни тысяч и миллионы. Они своими глазами видят всю неустроенность государства, сервильность чиновников, коррупцию и прочие тёмные уголки власти, которой ранее были очарованы. Поэтому их разочарование постепенно переходит в гнев, а тот, в свою очередь, — в политическую «предъяву» режиму. Поэтому остро встаёт запрос этих людей на субъектность, на их право хотя бы вести диалог с теми, кто призвал их к информационному «ружью». И вот тут возникают определенные сложности, — предполагал Гращенков.

В отчёте ISW утверждается, что сообщество «милитари-блогеров» придерживается «русских националистических взглядов» и контактирует с представителями этой среды. ISW указывает на связи этого сообщества с бывшим соратником Эдуарда Лимонова, сопредседателем партии «Справедливая Россия — За правду» Захаром Прилепиным. В числе близких к военкорскому сообществу ISW называет и философа-евразийца Александра Дугина, а также «советского телеведущего эпохи перестройки Александра Любимова». Судя по всему, американский институт просто перепутал известного тележурналиста Александра Любимова с его тёзкой — суперфиналистом кремлёвского конкурса управленцев «Лидеры России» и руководителем «Координационного центра помощи Новороссии». Он сейчас занимается поставкой беспилотников и других «высокотехнологичных средств» для участников военной операции в Донбассе.

Однако, несмотря на связь с «русскими националистами», военкоры, как заявляют в американском институте, находятся в «тесных отношениях» не только с военнослужащими и участниками ЧВК, но и с «чеченскими спецподразделениями», что «придаёт этому сообществу авторитетный голос». При этом, говорится в публикации ISW, «Кремль позволил постоянно растущему неформальному сообществу блогеров занять полуофициальную, но независимую позицию», хотя эта среда состоит из «самых разных персонажей — от тех, кто поддерживает Кремль, критикуя при этом российское военное командование, до тех, кто прямо обвиняет президента России Владимира Путина».

Часть «милитари-блогеров» являются корреспондентами российских государственных СМИ, некоторые из них «занимают официальные посты», как Александр Коц, вошедший в состав президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Некоторые представители этого сообщества, как отмечают в ISW, присутствовали на официальных выступлениях Владимира Путина, например военкоры Владлен Татарский и Семён Пегов.

Лояльное отношение к президенту РФ, как утверждают в американском институте, не смягчило критику военкоров в адрес Минобороны за недостаточно активное, по их мнению, ведение боевых действий и «попытку цензуры». О последней, в частности, ещё в июле писали упомянутый Владлен Татарский и другой военкор Даниил Безсонов со ссылкой на неких «безликих экспертов», требующих «регламентировать» деятельность «милитари-блогеров» на передовой. Стоит напомнить и про октябрьскую публикацию издания Mash о том, что девять российских военкоров и их проекты «рискуют попасть под уголовку о дискредитации ВС РФ». На них, по данным канала, было написано заявление в Роскомнадзор за критику действий военного ведомства. Однако в американском институте полагают, что Владимир Путин в итоге поддержал военкоров, «недавно заметив важность прозрачности и точности в военных репортажах».

Продолжая эту мысль в своём отчёте, ISW ссылается на выступление главы государства 15 ноября на заседании оргкомитета «Победа». Там Путин. в частности. заявил: «Для нас с вами, безусловно, важно вскрыть все эти попытки, показать правду — хорошую, плохую, но объективную информацию. И самим в этом ещё раз убедиться и разобраться, и оставить эту правду для будущих поколений». Однако в данном случае президент говорил не о точности сводок с Украины, а о необходимости не забывать, что в истории России были коллаборационисты, «которые прикрывали своё предательство различными псевдонациональными интересами, борьбой с коммунизмом и так далее».

ISW резюмирует, что «поддержка» военкоров, активно работающих через Telegram, выглядит как попытка Кремля «наладить эффективное присутствие» на этой площадке, популярность которой в России сильно увеличилась после блокировки других платформ. Самый популярный «милитари-канал» в Telegram, по мнению экспертов ISW, ведет глава Чечни Рамзан Кадыров, на которого подписаны уже более трех миллионов пользователей. Это больше, что у журналиста Владимира Соловьёва или главреда МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, которые, соответственно, имеют только 1,4 млн и 500 тысяч подписчиков.

Мнение о том, что сообщество военкоров пользуется абсолютной поддержкой власти, косвенно поставила под сомнение и экс-советница спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова, которую по шкале ISW тоже можно отнести к «Telegram-воинам». Она, в частности, напомнила, что с 1 декабря в России вступит в силу приказ ФСБ о том, что нельзя разглашать многие данные, касающиеся СВО. Речь идёт, например, про сведения о потребностях войск в вооружениях и технике или о морально-психологическом климате в армии. Это может стать серьёзной преградой для деятельности военкоров, уверена она.

Проблема не решается, так еще и те, кто пытается что-то сделать, те, кто не замалчивает. будут признаны пособниками врага... Я вообще не понимаю, как теперь военкоры будут работать... Как работать по пропавшим без вести... Как искать кого-то... Как биться, чтобы выплаты пришли... Если бы эти вопросы решались, то запрещайте. А ведь проблемы не решаются, — написала Кашеварова в своем Telegram-канале.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Александр Коц

Ранее в беседе с NEWS.ru юрист и бывший сотрудник прокуратуры Алексей Федяров отмечал, что сообщество военкоров является «слабым» в сравнении с ресурсами Минобороны, которое они периодически критикуют. Он вспомнил историю с жалобой в Роскомнадзор и угрозой уголовного преследования ряда журналистов. По словам Федярова, генералам «абсолютно плевать на все нападки», так как «эти люди выросли в аппаратной борьбе, живут в ней и победят всех».

Блогер, политтехнолог и военный обозреватель Игорь Димитриев, обычно относимый к «Z-пулу», в беседе с NEWS.ru отметил, что рост популярности военкоров начался на фоне «глобальных и региональных конфликтов последних лет». Он был обусловлен тем, «что официальные медиа и традиционные СМИ не отвечали на запросы общества, занимаясь долгое время пропагандой и недостаточно эффективно реагируя на потребительский запрос».

Первое время государственные структуры попытались «причесать» эту тусовку [военкоров и военных комментаторов из Telegram], ввести её в определённые рамки, как и федеральные СМИ, определять их редакционную политику, создавая не вполне адекватную событиям картину происходящего. Несколько месяцев публику успокаивали победными реляциями, но когда реальность стала прорываться, военкоры как выходцы из соцсетей и нетрадиционных медиа вынуждены были отколоться от федеральной повестки и в каком-то смысле стали возглавлять протестные настроения в интернете, — отметил Димитриев.

По его словам, среди военкоров уже выросли звёзды и лидеры мнений, а само их сообщество «стало серьёзным фактором, который может коснуться не только чисто военной сферы, но и внутриполитической». Это явление, по мнению Димитриева, в каком-то смысле оказалось «серьёзным вызовом традиционной системе политического устройства РФ». Он не исключил, что «новые силовые центры, которые формируются внутри страны и уже обзавелись авторитетом, ресурсами и альтернативными государственным связями, могут подкрепиться общественным мнением».

Собеседник NEWS.ru добавил, что ещё год назад слово «военкор» было «синонимом политрука, то есть это был человек, который не столько освещает события, сколько поднимает боевой дух и далеко не всегда честно». В будущем, по мнению эксперта, эти люди «естественным образом пойдут в политику» и «с точки зрения демократии однозначно претендуют на больший успех, чем бесцветные технократы».