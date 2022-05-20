«Остановились на полдороге»: Матвиенко обругала работу Минздрава Матвиенко раскритиковала Минздрав и потребовала немедленно обеспечить фельдшеров компьютерами

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала работу Министерства здравоохранения и потребовала немедленно обеспечить три тысячи фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) по стране компьютерами, передает РИА Новости. Она подчеркнула, что ведомство обещало создать единую сеть ФАП для использования дистанционной медицины даже в сёлах. Однако, по словам Матвиенко, Минздрав «остановился на полдороге», «не довел до конца» цифровизацию медучреждений, оставив без оборудования три тысячи ФАПов.

Вы что, не можете три тысячи компьютеров купить, вам помочь разобраться в сметах, которые вы тратите на цифровизацию медицинских учреждений? — возмутилась она.

Матвиенко потребовала решить проблему до конца года и пообещала «серьёзные разбирательства», если не удастся уложиться в сроки.

Куда Министерство здравоохранения смотрит? Вы думаете поставить «коробку» ФАП, отчитаться и забыть? <...> Почему так формально относитесь? — негодовала спикер СФ.

Ранее Матвиенко отмечала, что сейчас в России работу контрольно-надзорных органов никто не контролирует и это поощряет безнаказанность действий, поэтому Совфед планировал обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой реформировать систему.