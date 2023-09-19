«ООН скатилась»: в Госдуме оценили выступление Зеленского на Генассамблее Депутат Шеремет: выступление Зеленского на Генассамблее стало позором для ООН

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН является позором для международной площадки, такое мнение высказал РИА Новости депутат Госдумы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет. Парламентарий заявил также, что в настоящее время организация потеряла изначально заложенный в нее смысл, скатившись до уровня скандалов и дрязг.

В ООН предоставили площадку террористу и нацисту Зеленскому, взращенному американскими властями. Это позор для такой приличной площадки, которая создана была для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате. <...> ООН потеряла тот смысл, который в нее изначально вкладывался после Второй мировой войны. Сегодня фактическую власть и кураторство на этой площадке захватили США, а не тот многополярный мир, который лежал в основе создания ООН, — сказал Шеремет.

По мнению депутата, пришла пора реформировать организацию, иначе она так и останется «лоббистом курса США».

Ранее сообщалось, что президент Украины прибыл в Нью-Йорк, где планирует выступить на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Зеленский прилетел вместе с женой Еленой. В рамках визита в США он также намерен встретиться с главой государства Джо Байденом, лидерами палат Конгресса США и с высокопоставленными военными чиновниками. Отмечается, что украинский лидер прибыл в США на своем самолете впервые.