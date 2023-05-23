«Она попутала»: сенатор оскорбился намерением Санду арестовать Путина Сенатор Джабаров оскорбился заявлением Санду, призвавшей арестовать Путина

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Майя Санду

Пока главой Молдавии является Майя Санду, президент России Владимир Путин вряд ли приедет в республику, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так сенатор отреагировал на слова молдавского лидера, которая сообщила о намерении правоохранителей арестовать Путина в случае его визита в страну. Джабаров отметил, что его оскорбляет заявление Санду, поскольку она «чего-то попутала».

При госпоже Санду вряд ли наш президент когда-то приедет в Молдавию. Она, по сути, враг своего государства, будучи гражданкой Румынии изъяла из обращения молдавский язык и ввела официально румынский. В отношении подобных угроз она чего-то попутала. Нашему Следственному комитету нужно заняться ее персоной, потому что, по сути, она угрожает лидеру соседней страны. Лично меня, как россиянина, оскорбляет заявление Санду. Наверное, стоит пересмотреть любые отношения с Молдавией, — сказал Джабаров.

Сенатор отметил, что Санду позволяет себе подобные заявления, при этом Молдавия до сих пор является членом СНГ, качает у РФ дешевый газ, отправляет на российский рынок фрукты, овощи, вина. По мнению Джабарова, молдавский лидер действует во вред своему народу.

Она не представляет интересы всех граждан, потому что есть еще Приднестровье, где живет большое число имеющих российский паспорт. Подобные заявления она делает для того, чтобы произошел полный раскол с Россией, — добавил Джабаров.

Санду заявила, что полиция Молдавии должна будет арестовать Путина в случае его визита в страну. Она подчеркнула, что республика обязалась выполнять решения Международного уголовного суда (МУС).

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации детей с Украины. 21 мая Следственный комитет РФ заочно выдвинул обвинения прокурору и судьям МУС, выдавшим соответствующий ордер. 19 мая МВД России также объявило в розыск прокурора МУС Карима Ахмада Хана по статье УК РФ.