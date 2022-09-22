«Он сукин сын, но он наш»: Лавров о реакции Запада на политику Зеленского Лавров: США покрывают преступления Киева по принципу «он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын»

Фото: Министерство иностранных дел России

Сергей Лавров и Василий Небензя

США и их союзники восемь лет покрывали преступления Киевского режима, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН, передает РИА Новости. Он отметил, что все это происходило при полном попустительстве международных организаций. По мнению Лаврова, Запад в отношении Украины и ее президента Владимира Зеленского действует по принципу — «он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын».

США со своими союзниками при попустительстве международных организаций и правозащитных институтов восемь лет покрывают преступления киевского режима, устраивая свою политику в отношении Зеленского исходя из известного американского принципа — он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын, — сказал Лавров.

Отмечается, что упомянутая Лавровым крылатая фраза приписывается 32-му президенту США Франклину Рузвельту, высказывавшемуся данным образом в отношении никарагуанского военного и государственного деятеля Анастасио Сомоса Гарсиа, которому Вашингтон оказывал поддержку за критику коммунизма.

Также министр отметил, что Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство нацистского толка, где попираются нормы международного гуманитарного права. Он добавил, что у России есть масса свидетельств преступных действий ВСУ.

Ранее Лавров сообщил, что США и Великобритания испугались, что Россия и Украина смогут договориться, из-за чего запретили Киеву проводить какие-либо переговоры с Москвой. По его словам, это стало ясно, когда Россия и Украина почти достигли договоренностей.