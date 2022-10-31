«Очевидный теракт»: Путин прокомментировал взрывы на «Северных потоках» Путин назвал «бредятиной» обвинения в адрес России во взрывах на «Северных потоках»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Президент России Владимир Путин назвал «очевидным терактом» взрывы на «Северных потоках». Глава государства на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита в Сочи сообщил, что компания «Газпром» была допущена к обследованию мест взрыва на газопроводах и уже обнаружила соответствующие повреждения.

Мне сегодня [глава «Газпрома» Алексей] Миллер доложил с утра, что они обследовали, допустили, кстати, «Газпром» к обследованию места взрыва, — сказал президент.

Российский лидер пояснил, что на месте взрыва были обнаружены две воронки по три и пять метров глубиной.

Вырвало трубу длиной 40 м, разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259, по-моему, метров, — рассказал Путин.

По итогам обследования «Газпромом» Владимир Путин назвал произошедшее на «Северных потоках» очевидным терактом.

Это очевидный теракт, очевидный, — подчеркнул президент.

Что же касается обвинений в адрес России со стороны Запада в том, что это якобы она и устроила взрывы на газопроводах, то это «чушь».

Кто-то еще наглости набирался, говорил, что Россия сама взорвала «Северные потоки», бредятина, чушь, — добавил Владимир Путин.

Ранее французский политик, лидер ассоциации «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что взрывы на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» организовала одна или несколько стран — членов НАТО. Он выразил мнение, что в диверсиях точно не задействована российская сторона.