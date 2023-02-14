Объявит ли Россия Америку террористическим государством? В Госдуме Сергею Лаврову могут задать весьма неприятные вопросы

Фото: shutterstock

Итак, 15 февраля в Государственной думе выступит министр иностранных дел Сергей Лавров. У депутатов, как водится, накопилось немало вопросов к министру, но это еще и возможность себя показать.

Понятно, что Сергей Викторович поделится своими свежими впечатлениями от длительного африканского вояжа, в ходе которого удалось осуществить даже ранее отложенное посещение Мавритании. Раскроет детали соглашения о создании нашей военно-морской базы в Судане. Лишний раз подтвердит на собственном опыте, что все попытки изолировать Россию в мире полностью провалились.

Конечно, депутаты могут, например, поинтересоваться у министра, как Россия может сотрудничать в той же черной Африке с Китаем, который давно захватывает там командные высоты в экономике. Или есть ли у наших дипломатов рабочие контакты с французскими коллегами, которые болезненно воспринимают проникновение России в зону их стратегического влияния. Но, как представляется, скорее всего, острые вопросы к главе МИД вызовут другие моменты геополитики и дипломатии.

Депутатов не могут не интересовать не слишком афишируемые контакты с представителями США на разном уровне. И возможные оттенки реакций штатовского истеблишмента на наше очередное предложение приступить к переговорам по украинскому урегулированию без всяких предварительных условий. Учитывая, что начинающаяся за океаном президентская кампания все равно поляризует там политические силы, у которых разные интересы на Украине. Тем более что МИД явно вовлечен в подготовку президентского послания, а потому у депутатов есть шанс понять, в какой степени этот документ будет посвящен насущным проблемам геополитики.

Между тем после заявления главы СВР Сергея Нарышкина о том, что в лагерях в районах Южной Сирии и у ее границы с Иорданией американские инструкторы готовят исламских боевиков (в основном выходцев из стран СНГ) для проведения терактов в России против государственных деятелей, ребром встает вопрос о возможности объявления США террористическим государством.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Лавров

Все прекрасно помнят, как такой ярлык поспешили приклеить России в Европарламенте и странах Прибалтики, то есть в тех странах и структурах, которым Вашингтон поручает разную «грязную работу». Очевидного продолжения, кроме «белого шума», такая инициатива не имела, учитывая и так пониженный Москвой уровень диппредставительств в этих государствах и введение Западом бесконечного числа антироссийских санкций.

Но уж больно нынешняя американская политика не укладывается даже в самые широкие рамки корректных межгосударственных отношений. Уже не секрет, что именно Штаты, как сообщил недавно лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, организовали подрыв газопровода «Северный поток». Во многих странах вне американской территории продолжают работать штатовские биолаборатории, деятельность которых может представлять колоссальную эпидемиологическую опасность. Ряд терактов, совершенных агентами СБУ в России, также явно готовился под чутким американским руководством. И вот еще и целевая подготовка боевиков на Ближнем Востоке с прицелом на теракты в нашей стране. Как говорится, следствию все ясно.

Другое дело, готова ли Россия к столь серьезному демаршу? Ответить на такой вопрос, пусть и дипломатическим языком, может только министр Лавров.

И в свете этого интересно, как Серей Викторович оценит надежды, связанные с намеченным визитом к нам Вана И, еще совсем недавно министра иностранных дел Китая, а ныне ближайшего советника Си Циньпина по международным делам. И насколько вероятно прибытие к нам весной самого преседателя Си.

Вопросов накопилось явно много. Хватит ли у депутатов времени, чтобы их задать?