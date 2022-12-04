Новак: Россия не станет продавать нефть по нерыночным ценам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия не будет продавать нефть на условиях, отличных от рыночных, заявил в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Александр Новак, комментируя установление странами Запада потолка цен на российскую нефть. По его словам, Москва не изменит свою позицию, даже если придется сократить добычу сырья.

Мы будем продавать нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут работать с нами на рыночных условиях, даже если нам придется несколько сократить добычу, — сказал Новак.

Он подчеркнул, что Запад использует нерыночный, противоречащий планам ВТО инструмент. Это может привести к еще большей дестабилизации рынка, дефициту энергоресурсов и снижению инвестиций. Последствия могут быть негативными не только для нефти, но и других продуктов на рынке и затронуть не только Россию, но и другие страны. В связи с этим Москва прорабатывает механизмы, запрещающие применение потолка цен на нефть, независимо от его уровня.

Евросоюз 2 декабря согласовал потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. 3 декабря его примеру последовали страны G7, а также Австралия. Ограничение должно вступить в силу с 5 декабря. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что с текущего года Европа будет жить без российской нефти. Он спрогнозировал, что вскоре ЕС начнет обвинять Москву в использовании нефти в качестве оружия.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, свою очередь, отметил, что Россия не будет принимать западные ограничения. По его словам, о дальнейших своих действиях Москва сообщит после анализа ситуации.