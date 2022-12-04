Новак рассказал о состоянии мирового рынка нефти Новак: рынок нефти находится в лучшем состоянии, чем два месяца назад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Новак

Мировой рынок нефти сейчас находится в лучшем состоянии, чем два месяца назад, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью «России-24» после встречи ОПЕК+. Однако, по его словам, еще существует много неопределенности, в том числе связанной с коронавирусом в Китае. Новак добавил, что на встрече ОПЕК+ было подтверждено решение о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки с ноября.

Мы подчеркнули сегодня, что рынок находится в более лучшем состоянии, чем два месяца назад, хотя много неопределенностей, безусловно, мы сегодня отмечали. В том числе это касается высокого уровня инфляции во многих странах, высокого уровня суверенного долга, ужесточения монетарной политики многими странами. Важный момент, конечно, это периодически возобновляющиеся вспышки ковида в Китайской Народной Республике как крупнейшем потребителе энергетических ресурсов, — сказал он.

Страны ОПЕК+ продолжат придерживаться своих целевых показателей по добыче нефти, несмотря на введение странами G7 потолка цен на российскую нефть, передает Reuters со ссылкой на свои источники. Ранее ряд СМИ сообщил, что на встрече своих представителей сегодня организация может решить сократить добычу нефти.

Страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затронут как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начнут действовать с 5 декабря 2022 года.