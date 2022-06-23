Нобелевская медаль Абрамовича Продажа медали Дмитрия Муратова достойна Шнобелевской премии за сомнительные деяния

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Роман Абрамович

На первый взгляд аукцион по продаже медали Нобелевской премии мира главного редактора ныне не существующей «Новой газеты» для последующей передачи вырученных средств в фонд ЮНИСЕФ выглядит благородным жестом солидарности. Первоначально «свежая» медаль, олицетворявшая максимальную политизацию решений комитета в Осло, оценивалась в $500 тысяч. Притом восемь лет назад один из первооткрывателей структуры ДНК американец Джеймс Уотсон продал свою нобелевскую медаль, впервые создав такой прецедент, за $4,1 млн. Плюс еще несколько сотен тысяч аукционисты Christie’s выручили за черновики его рукописей. Те средства пошли на научные изыскания и поддержку фундаментальной науки.

На этот раз, когда ставка на аукционе достигла $16 млн, некто по телефону поднял ее до $103,5 млн. Понятно, что на этом мероприятие окончилось. Впрочем, сенсация эта жила недолго. Вскоре в различных источниках появилась информация, что деньги, как часто бывает, пришли из России и что вероятный меценат — Роман Абрамович. Не исключено, что на паях с парой коллег по списку Forbes (представитель Абрамовича опроверг в комментарии NEWS.ru эту информацию). Почти в это же время американские власти решали, надо ли конфисковать самолет Абрамовича Boeing 787, дабы продолжить разорение олигархов, которые-де близки к Кремлю.

Когда-то, отвечая на вопрос журналиста о судьбах олигархов, Владимир Путин на своей традиционной большой пресс-конференции назвал их «гражданами мира». Тогда это прозвучало как шутка. Однако сегодня наши капитаны приватизации из кожи вон лезут, чтобы оправдать такой статус и «отмыться» от связей с Россией. Откуда, к слову, продолжает течь золотой ручеек дивидендов. Коллекционируют иностранные паспорта — у того же Романа Абрамовича не только израильский, но и португальский. Жалуются на свое нынешнее скромное бытие без шоферов и прислуги. Так сказать, страдают вместе со всей Европой.

Обзаводятся рекомендательными письмами солидных и уважаемых деятелей Запада. Того же Абрамовича поддержал, как утверждают, президент Тель-Авивского университета Ариэль Порат, который подписал письмо с просьбой вывести мецената из-под западных санкций. И, конечно, наши олигархи постоянно жертвуют за рубежами отечества огромные суммы ради спасения души и вывезенных капиталов.

Вот и очевидный фарс с аукционом служит тому же. Просто взносу на поддержку украинских беженцев и их страдающих детей решили придать благообразную форму. Все это представление чем-то живо напомнило реплику члена созданного Остапом Бендером тайного «Союза меча и орала»: «Красиво составлено, под таким соусом и деньги дать можно. Помогал детям — и дело с концом!»

Фото: Thomas Koehler/photothek.net/Global Look Press Дмитрий Муратов

Вот только большой вопрос. Беженцы с Украины отправляются не только в Европу, но к нам в Россию. У них также дети. Причем дети, много лет проведшие в подвалах, как и обещал Петр Порошенко. Дети, много лет страдавшие и продолжающие страдать от украинских обстрелов и бомбежек. Им-то что-то от выложенных за медаль миллионов перепадет? Верится в это с трудом.

До сознания многих наших олигархов так и не дошла мысль президента о прочном успехе и самоуважении, которые приходят только к тем, кто связывает свои чувства с Родиной.