«Ничего удивительного»: Зюганов о призывах США ударить по территории России Зюганова не удивили слова конгрессмена Массаро об ударе по России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на заявления советника Конгресса США Пола Массаро, который призвал Киев ударить по территории России. По его словам, которые приводит Telegram-канал URA.RU, поставляя оружие Украине, Запад объявил России настоящую войну.

Ничего удивительного, что сумасшедшие головы в Америке предлагают обстреливать. Меня это нисколько не удивляет. Нам надо мобилизовать все силы, чтобы очистить Украину от этого, — добавил Зюганов.

Ранее старший советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро заявил, что ВСУ необходимо разрешить атаковать российские военные объекты, в том числе в Крыму. Также, по его мнению, ВСУ должны получить одобрение на удары по целям в «оккупированной» Белоруссии.