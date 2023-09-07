«Ничего особенного»: Журова о смене спортивного гражданства россиянами Депутат ГД Журова: смену спортивного гражданства раньше не отслеживали

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

В ситуации со сменой спортивного гражданства россиянами нет ничего особенного, до 2023 года это просто не отслеживали, заявила депутат Госдумы Светлана Журова. Комментируя ситуацию KP.RU, парламентарий подчеркнула, что раньше такую статистику не вели, поэтому могло быть даже больше спортсменов, в том числе юниоров и малоизвестных атлетов, которые решались на переезд.

Среди топовых спортсменов, конечно, были единичные случаи. Причем, это были в основном страны нашего ближнего зарубежья, бывшие советские республики — Казахстан, Белоруссия. Мы просто их не считали. А тут сосчитали. В этом только и разница. Ничего особенного, я думаю, при этом по количеству не произошло, — пояснила Журова.

По словам депутата, также уезжало большое количество шахматных гроссмейстеров. Она подчеркнула, что резонанс вызывали только истории со сменой спортивного гражданства сильными спортсменами. Журова напомнила, что недавно несколько конькобежек планировали переехать в Казахстан. Она подчеркнула, что пока об их окончательном решении неизвестно. Парламентарий отметила, что российские спортивные федерации не устраивают для спортсменов, решивших сменить гражданство, никаких трудностей.

Федерация может только вот этот карантин сделать максимальным. Это единственное, что можно сделать. Но карантин — это имеется в виду время, когда спортсмен после перехода не выступает на международных соревнованиях, — уточнила депутат.

Замглавы Минспорта Алексей Морозов ранее сообщил, что более 100 российских спортсменов сменили свое гражданство после начала СВО. По его словам, около половины из них принимали участие в олимпийских видах.