«Непоправимый урон»: раскрыто, как Калининград ответит на возможную блокаду

Калининград обладает потенциалом для самостоятельного ответа Европе в случае возможной блокады, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, в случае прямой агрессии европейские столицы могут подвергнуться ядерному удару.

Калининградская область может ответить [на возможную блокаду], своими силами и средствами, находящимися на ее территории. Может отразить любую атаку и нанести непоправимый урон, во всяком случае, аэродромам, которые являются хабами для поставки оружия, например, на Украину. Если в сторону Калининградской области будет нападение — однозначно ядерный удар, и никаких столиц в Европе больше не будет. Может быть, и Европы не будет. Это уже говорено, они думают, что это все шутки. Но они и в «Орешник» не верили, — высказался Колесник.

Ранее бывший заместитель министра иностранных дел Литвы Дариус Юргелявичус сообщил о наличии у НАТО плана действий по блокаде Калининграда в случае прямого военного конфликта с Россией. При этом дипломат намеренно избегал употребления официального названия города.