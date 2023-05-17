«Немножко припала»: Путин о цене на газ Путин заявил, что Россия сократила добычу газа для поддержания цен на рынке

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что цена на газ «немножко припала», поэтому РФ сокращает добычу. Глава государства добавил, что действия властей РФ, в том числе и по добровольному сокращению добычи, связаны с необходимостью поддержания определенной ценовой конъюнктуры на мировых рынках в диалоге и в контакте с партнерами по ОПЕК+.

Мы поставили определенную цену на газ. Она немножко припала. Мы сокращаем как бы добычу, но тем не менее она у нас на должном уровне находится. Цены колеблются на мировых рынках. Но все наши действия, в том числе и по добровольному сокращению добычи, связаны с необходимостью поддержания определенной ценовой конъюнктуры на мировых рынках, — сказал Путин.

Добыча газа в России за I квартал 2023 года упала на 10% по сравнению с предыдущим годом, до 180 млрд кубометров. Конкретно в марте 2023 года был добыт 61 млрд кубометров газа, этот показатель также снизился на 10%. Основной объем снижения пришелся на компанию «Газпром» — там количество добытого газа сократилось на 18%.

Ранее Путин назвал газопровод «Сила Сибири» сделкой века благодаря масштабам проекта. Глава государства также отметил значительное увеличение поставок в Китай нефти и угля из России.