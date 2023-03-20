Путин назвал газопровод «Сила Сибири» сделкой века Путин: «Сила Сибири» стала сделкой века, объемы поставок в нефти и угля в Китай выросли

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

В статье для «Жэньминь жибао» под названием «Россия и Китай — партнёрство, устремлённое в будущее» президент России Владимир Путин отметил, что газопровод «Сила Сибири» стал «сделкой века» благодаря своим масштабам, а поставки российской нефти и угля в Китай значительно увеличились. Статья на русском языке была опубликована на сайте Кремля.

Путин указал на успешную реализацию долгосрочных совместных планов и программ между двумя странами. Он упомянул строительство новых атомных энергоблоков в Китае с участием российских специалистов, активное вовлечение китайских компаний в проекты СПГ, укрепление промышленного и сельскохозяйственного сотрудничества. Путин также добавил, что страны совместно осваивают космическое пространство и развивают новые технологии.

Ранее Путин в той же статье заявил о готовности России к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине. Также он выразил признательность КНР за ее взвешенную позицию. Путин подчеркнул, что сотрудничество между Москвой и Пекином служит примером гармоничного взаимодействия и обеспечивает глобальную стабильность. Он отметил, что благодаря совместным усилиям стимулируется экономический рост и формируется позитивная повестка дня в международных делах.