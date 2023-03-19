Путин написал статью о российско-китайских отношениях Президент Путин написал статью для «Жэньминь жибао» о российско-китайских отношениях

Президент России Владимир Путин опубликовал статью об отношениях между Россией и Китаем в газете «Жэньминь жибао». Текст статьи на русском языке доступен на официальном сайте Кремля.

Глава России подчеркнул, что сотрудничество между Москвой и Пекином служит примером гармоничного взаимодействия и обеспечивает глобальную стабильность. Он отметил, что благодаря совместным усилиям стимулируется экономический рост и формируется позитивная повестка дня в международных делах.

Путин также выразил убеждение в высоком уровне отношений с Китаем, превосходящем военно-политические альянсы времен холодной войны. Российский лидер указал, что отношения продолжают укрепляться и в них нет неприкасаемых сфер или табуированных тем.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся 20 марта во второй половине дня. По его словам, эта встреча будет неформальной, переговоры главы государств проведут на следующий день.

Ранее в американских СМИ сообщили, что визит Си Цзиньпина в Москву является продолжением его попыток разрушить возглавляемый США мировой порядок. Его недавнее заявление о том, что Китай в процессе модернизации не пойдет по пути колониального грабежа и гегемонии сильных стран, содержит явный упрек в адрес Соединенных Штатов.