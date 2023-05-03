Стало известно, сколько газа добыла Россия после падения экспорта «Коммерсант»: в России упала добыча газа на 10%

Фото: Стрингер/РИА Новости

Добыча газа в России за I квартал 2023 года упала на 10% до 180 млрд кубометров, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Конкретно в марте 2023 года был добыт 61 млрд кубометров газа, этот показатель также снизился на 10%.

Отмечается, что основной объем снижения пришелся на компанию «Газпром» — там количество добытого газа сократилось на 18%. Объем добычи «прочих недропользователей» по итогам I квартала 2023 года просел на 18% до 117 млрд кубометров, конкретно в марте — до 39 млрд кубометров. При этом авторы публикации подчеркнули, что с начала года руководство «Газпрома» перестало раскрывать статистику по добыче сырья. Отмечается, что общая тенденция снижения добычи связана с падением экспорта газа в страны Евросоюза.

В тоже самое время независимые компании стали добывать больше газа. По данным «Коммерсанта», НОВАТЭК в I квартале нарастил добычу на 1% до 20 млрд кубометров, а «Роснефть» — на 70% до 19,7 кубометров.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил, что сегодня независимые поставщики газа на внутренний российский рынок, такие как НОВАТЭК и «Роснефть», имеют серьезные экономические преимущества перед «Газпромом». Эксперт отметил, что в этой связи «Газпром» пытается выправить ситуацию в свою пользу, предлагая правительству провести либерализацию оптовых цен на газ для промышленных потребителей в ряде регионов.