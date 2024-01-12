«Негодяи живут войной»: сенатор раскрыла коррупционные схемы Зеленского Сенатор Ковитиди: коррупция на Украине при Зеленском расцвела махровым цветом

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Коррупционные схемы на Украине при президенте Владимире Зеленском «расцвели махровым цветом» и многочисленные скандалы не обошли стороной Министерство обороны, заявила NEWS.ru cенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, на специальной военной операции на Украине не зарабатывает только ленивый, даже на яйцах, которые для ВСУ приобретались по 17 гривен при реальной стоимости в восемь. Сенатор подчеркнула, что обмундирование для солдат шьют строительные компании, а военных из сил логистики, в частности полковника Александра Козловского, подозревают в хищении 170 миллионов гривен.

Бывший заместитель Минобороны Украины Вячеслав Шаповалов пошел на рекорд и получил четвертое подозрение в коррупции. Он украл почти миллиард гривен на картонных бронежилетах, которые пробивает любой осколок. Ранее Шаповалов поставил военнослужащим не зимнюю форму, бойцы ВСУ оказались зимой в окопах в осенних курточках и с картонными бронежилетами, а усилиями Козловского и вовсе без продуктов. Друг бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона и экс-министра обороны Алексея Резникова Игорь Гринкевич, имевший многомиллиардный контракт с украинским ведомством, понимая, что проворовался, не нашел ничего умнее, как дать взятку государственному бюро расследований в $500 000, — отметила Ковитиди.

Сенатор добавила, что на фоне коррупционных скандалов, охвативших все слои украинского общества от зарубежных кураторов, президента и высших должностных лиц Украины, отправление на смерть и гибель сотен тысяч украинских военных является открытым геноцидом против народа Украины.

Эти негодяи живут войной и делают все, чтобы она никогда не заканчивалась. Вишенкой на торте являются миллиардные хищения сына Байдена и самого Зеленского. Опубликованные американским сенатором Чаком Грассли документы ФБР, содержащие коррупционную схему украинской энергетической компании Burisma с участием сына Байдена, лишь часть рабочей многомиллиардной схемы семьи Байдена и Зеленского, — заявила Ковитиди.

Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что коррупции подвержены как тыловое, так и боевое офицерство Украины, и скандалы, проливающие на нее свет, не изменят уровень коррумпированности командования ВСУ. По его словам, информация о поведении замкома украинских сил теробороны Сергея Собко, обнародованная его экс-супругой, показывает типичную для страны картину.